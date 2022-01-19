Более 25% представителей малого бизнеса допустили возможность закрытия в 2022 году

Более 25% представителей малого и среднего бизнеса не исключили, что могут закрыться в 2022 году. Это произойдет при сохранении или ухудшении экономической ситуации в стране.

В декабре 2021 года 1835 бизнесменов приняли участие в опросе, проходившем в рамках индекса RSBI. Речь идет об индексе деловой активности малого и среднего бизнеса.

Закрытие своего дела в 2022 году допустили 19% предпринимателей, сообщила газета «Известия». При этом они уточнили, что это может произойти при ухудшении экономической ситуации. Еще 7% респондентов заявили о прекращении работы даже при сохранении нынешних экономических тенденций.

При любом варианте развития экономики закрываться не собираются 74% участников опроса. В 2019 году закрытие бизнеса допускали 32% предпринимателей.

Финансовые итоги 2021 года для малого и среднего бизнеса оказались противоречивыми. Роста выручки смогли добиться 43% предпринимателей. При этом 40% микропредприятий заявили о сокращении выручки. Увеличить свою прибыль удалось лишь 29% представителей ниши микробизнеса.