Более 25% граждан России стали самозанятыми после статуса ИП

Около 26% граждан России, принявших участие в опросе, стали самозанятыми после того, как имели статус индивидуального предпринимателя до 2019 года, написал ТАСС.

Большая часть респондентов (58%) заявили, что раньше не вели деятельность в качестве ИП. Участники эксперимента объяснили, что заставило их поменять статус. Примерно 47% стали самозанятыми из-за повышения налоговой нагрузки для ИП. Помимо этого, у 20% причиной стали избыточные административные барьеры, а на решение 19% повлияло увеличение числа проверок, сообщил сайт «Политика сегодня».

44% граждан зарегистрировались в качестве самозанятых в прошлом году. 37% участников опроса являются жителями столицы. 12% респондентов перешли на новый налоговый режим в Санкт-Петербурге, в Татарстане — 5%.