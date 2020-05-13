Более 25 детских садов начнут работать в Кургане

В пресс-службе администрации города со ссылкой на заместителя главы Кургана заявили, что в каждом микрорайоне города в обязательном порядке работает детский сад с дежурными группами. На данный момент там есть свободные места.

Открыть детские сады попросили местные жители. По их словам, детей в сады не берут без справок от родителей, что они действительно работают.