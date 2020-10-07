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    07 октября 2020, 19:56

    Более 24 тысяч обманутых дольщиков получат квартиры в Подмосковье

    Дарья Морозова

    Правительство Московской области в ближайшие три года пообещал выдать квартиры более 24 тысяч обманутых дольщиков. Об этом сообщило «Радио 1» со ссылкой на генерального директора Фонда защиты прав дольщиков Подмосковья Виталия Донченко.

    В этом году из них обзаведутся жильем 15 тысяч человек. Всего количество обманутых дольщиков насчитывает 40 тысяч.

    «И основные задачи по решению этих проблем лягут на плечи регионального Фонда», — рассказал Донченко.

    Он уточнил, что сейчас ввели эскроу-счетов, которые исключают появление этой проблемы. Поэтому сейчас решаются проблемы с объектами, которые начали возводить до 2015 года.

    Ранее Невский районный суд Санкт-Петербурга признал недействительной сделку купли-продажи квартиры пенсионерки, за которую та не получила денег.

    В пресс-службе ведомства рассказали, что пенсионерка обратилась за помощью, потому что осталась без единственной квартиры. Прокуратура направила дело в суд с просьбой признать совершенную сделку незаконной. Сейчас исполнение приговора суда контролируется в прокуратуре.