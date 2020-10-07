Более 24 тысяч обманутых дольщиков получат квартиры в Подмосковье

В этом году из них обзаведутся жильем 15 тысяч человек. Всего количество обманутых дольщиков насчитывает 40 тысяч.

«И основные задачи по решению этих проблем лягут на плечи регионального Фонда», — рассказал Донченко.

Он уточнил, что сейчас ввели эскроу-счетов, которые исключают появление этой проблемы. Поэтому сейчас решаются проблемы с объектами, которые начали возводить до 2015 года.

Ранее Невский районный суд Санкт-Петербурга признал недействительной сделку купли-продажи квартиры пенсионерки, за которую та не получила денег.

В пресс-службе ведомства рассказали, что пенсионерка обратилась за помощью, потому что осталась без единственной квартиры. Прокуратура направила дело в суд с просьбой признать совершенную сделку незаконной. Сейчас исполнение приговора суда контролируется в прокуратуре.