Более 24 тысяч новых случаев коронавируса зарегистрировали в России

За последние сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 24 353 случая коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе.

Больше всего случаев в Москве (+6557), Подмосковье (+2651) и Санкт-Петербурге (+1828). С учетом новых данных с начала пандемии в России выявили 5 635 294 случая коронавируса.

За сутки в России выявили 654 летальных исхода. За весь период погибли 138 579 человек. Больше всего смертей выявили в Москве (106), Санкт-Петербурге (100) и Иркутской области (29).

За последние 24 часа врачи выписали 14 540 человек. В лидерах по выздоровевшим Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Всего успешно переболели 5 083 441 человек.

В Подмосковье с начала пандемии сделали 9 129 090 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил в понедельник, что в регионы России вакцины поставляются в ежедневном режиме. По его словам, в ряде субъектов фиксируют рост случаев заражения коронавирусом. На фоне этого происходит перепрофилирование дополнительных коек для пациентов с ковидом.