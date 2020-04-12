Более 220 россиян вывезли из Южной Кореи на самолетах

Большее 220 россиян вылетели из Южной Кореи на родину. Самолеты забрали туристов из Сеула в Хабаровск и Владивосток.

«Сейчас вылетели два рейса. Всего 223 человека смогли уехать», — сказали РИА «Новости» в посольстве РФ в Южной Корее.

Оба рейса, в Хабаровск и Владивосток, выполняет авиакомпания «Аврора». Самолеты вылетели из аэропорта Инчхон с разницей в 19 минут. Во Владивосток самолет уже прибыл. Судя по данным онлайн-табло, борт приземлился в 18:48 (11:48 по московскому времени). В аэропорту Хабаровска жителей России готовятся встречать в 19:45.

Заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков объявил, что на борту рейса во Владивосток около 130 человек, из них более 30 — жители Приморья.

Информации о новых рейсах из Южной Кореи пока нет.

Российские туристы ждали отправки домой в аэропорту Сеула 10 дней. Рейсы авиакомпании «Аврора» постоянно переносили. В посольстве рассказали, что в транзитной зоне аэропорта живут те туристы, у которых не оказалось возможности снять себе временное жилье.

После возвращения в Россию все туристы должны пробыть 14 дней на изоляции. Жителей других регионов отправят на это время в обсерватор.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Туристов вывозят специально организованными рейсами. При этом каждый аэропорт не может принять в день больше 200 человек, в Шереметьево лимит чуть выше — 500.