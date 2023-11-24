24 ноября 2023, 14:07
Более 220 катков и 71 лыжную трассу откроют в Петербурге зимой
В Петербурге зимой будут работать 228 катков и 71 лыжная трасса. Об этом сообщил Петроград со ссылкой на Telegram-канал вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского.
Он сообщил, что для зимних развлечений будет оборудовано достаточно мест. Часть из них будет платной, но можно будет найти и общественный каток со свободным входом. Места для зимних видов спорта можно будет найти почти в каждом парке.
Санкт-Петербург
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