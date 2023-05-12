Общество 12 мая 2023, 15:08 Более 22 тысяч IT-компаний получили аккредитацию в России Глава Минцифры Шадаев: более 22 тысяч IT-компаний получили аккредитацию РИА «Новости»

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Минцифры аккредитовало к настоящему моменту свыше 22 тысяч IT-компаний. Данные привел глава министерства Максут Шадаев, написал ТАСС.

«У нас на текущий момент аккредитованных IT-компаний — 22,247 тысячи», — сказал Шадаев.

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По его словам, Минцифры заинтересовано в том, чтобы как можно больше этих компаний прошло перерегистрацию. Он добавил, что на портале «Госуслуги» открыта форма, через которую можно подать заявление на подтверждение аккредитации.

Сделать это нужно до конца дня 1 июня. Проверка будет идти в течение месяца, а до 20 июля специалисты примут окончательное решение.

Глава ведомства отметил, что IT-компании 10 июня получат уведомления о дополнительных требованиях по аккредитации, у организаций также появится возможность доработать свою заявку.

Шадаев сообщил, что почти две тысячи компаний не дали согласия на раскрытие данных в ФНС. Их в итоге лишат аккредитации.