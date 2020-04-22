Более 2,2 млн тестов на коронавирус провели в России

Роспотребнадор заявил, что в России сделали более 2,2 миллиона тестов на определение коронавируса. Сейчас под наблюдением врачей находятся 145 тысяч человек.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, за последние сутки проведено 109 тысяч исследований. Об этом написало РИА «Новости».

По последним данным, в России зарегистрировано 52 763 случая заражения коронавирусом. Его жертвами стали 456 человек, 3873 выздоровели.

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова ранее объяснила, с чем связан резкий скачок, когда за сутки число зараженных увеличилось сразу на шесть тысяч. По ее словам, это произошло из-за того, что все больше людей стали тестировать.

Сейчас в России проходят доклинические исследования вакцины против коронавируса. По словам, доктора Александра Мясникова, их тестирование может закончиться уже к концу мая. В начале лета могут начаться и клинические испытания. Центр «Вектор» уже выбрал добровольцев, которым введут вакцину. Это 60-70 человек в возрасте от 18 до 60 лет.