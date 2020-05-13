Более 21,5 тысячи пациентов с COVID-19 вылечились в Москве

Московским медикам удалось поставить на ноги еще 1864 пациента после заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших выросло до 21 506 человек.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1864 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 21 506», — сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Цитату привел оперштаб Москвы.

Сейчас под наблюдением врачей из-за коронавируса остаются 259 295 человек. Всего с начала года врачи следили за здоровьем 944 811 человек, отмечает Роспотребнадзор. Российские специалисты к 12 мая провели 5 982 558 лабораторных исследований на выявление наличия коронавирусной инфекции.

Всего в России зафиксировали 232 243 подтвержденных случая заболевания. Полностью вылечились уже 43 512 пациентов. Насчитывается 2116 летальных исходов.

Начиная с 12 мая в Москве и области начал действовать масочный режим. Кроме маски, жители столицы обязаны еще надевать перчатки перед выходом из дома. За нарушение правил предусмотрен штраф. Такие меры необходимы для борьбы с распространением инфекции.