Более 21,5 тысячи пациентов с COVID-19 вылечились в Москве
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1864 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 21 506», — сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Цитату привел оперштаб Москвы.
Сейчас под наблюдением врачей из-за коронавируса остаются 259 295 человек. Всего с начала года врачи следили за здоровьем 944 811 человек, отмечает Роспотребнадзор. Российские специалисты к 12 мая провели 5 982 558 лабораторных исследований на выявление наличия коронавирусной инфекции.
Всего в России зафиксировали 232 243 подтвержденных случая заболевания. Полностью вылечились уже 43 512 пациентов. Насчитывается 2116 летальных исходов.
Начиная с 12 мая в Москве и области начал действовать масочный режим. Кроме маски, жители столицы обязаны еще надевать перчатки перед выходом из дома. За нарушение правил предусмотрен штраф. Такие меры необходимы для борьбы с распространением инфекции.