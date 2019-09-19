Более 2100 многодетных семей получили землю в Подмосковье

Почти 2,2 тысячи многодетных семей получили землю в Подмосковье с начала 2019 года. Лидерство держат Дубна, Балашиха, Химки, Серпухов и Чехов.

Как отметил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган, с начала года земельные участки получили 2179 семей с тремя и более детьми. Лидерами среди муниципалитетов по предоставлению земли многодетным семьям стали городские округа Дубна, где с начала года обеспечены землей 328 семей, Балашиха — 268 семей, Химки — 147 семей, Чехов — 146 семей и Серпухов — 141 семья.

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При этом Дубна за последний месяц лета передала землю 26 семьям, а Чехов обеспечил землей еще 33 многодетные семьи.

Министр отметил, что всего с момента вступления в действие закона об обеспечении многодетных семей земельными участками землю получили 25 833 семьи.

Лидерами по предоставлению земли многодетным семьям с момента вступления в действие закона Московской области стали городские округа Лотошинский, Ступино, Серебряные Пруды, Луховицы и Шаховская, которые обеспечили 94-98% многодетных семей своего округа, вставших на очередь с 2011 года.

Для последующего предоставления многодетным семьям сформировано 2239 земельных участков, еще почти 2,8 тысячи участков формируются.