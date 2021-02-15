Более 2100 комплектов вакцины «Спутник V» получила Курганская область

В Курганскую область пришло дополнительно 2135 комплектов вакцины «Спутник V». Об этом этом сообщил «Царьград».

По данным издания, сегодня добровольно вакцинировались свыше 16 660 зауральцев. По словам главного внештатного эпидемиолога региона Оксаны Сагайдак, вторую дозу предстоит поставить через 21 день после первой вакцинации. Отмечается, что на прививку, в первую очередь, приглашаются работающие жители региона от 60 лет и старше, поскольку они входят в группу риска.