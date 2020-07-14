Более 21 тысячи москвичей помогли нуждающимся во время пандемии

В конце марта по всей стране стартовала добровольческая акция «Мы вместе». В Москве в ней приняли участие более 21 тысячи жителей. Волонтеры помогали нуждающимся во время самоизоляции и после ее окончания.

Добровольцы в том числе оказали поддержку пожилым людям и многодетным семьям, сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы. Три месяца (до начала июля включительно) они доставляли продукты, лекарства, корм для животных и другие необходимые вещи.

Всего в столице работали девять добровольческих штабов и четыре кол-центра. Заммэра Москвы Наталья Сергунина заметила, что за все время волонтеры получили более 33 тысяч заявок, которые были оперативно выполнены. На горячую линию поступило 150 тысяч звонков. Операторы передавали информацию в волонтерские штабы и консультировали звонящих по интересующим их вопросам.

«От имени правительства Москвы благодарю всех участников акции за чуткость и неравнодушие, за энергичность и готовность помогать», — сказала Сергунина.

По ее словам, благодаря участникам акции город «методично и уверенно справился с последствиями пандемии на ее пике».

Работа штабов добровольцев охватила все округа столицы. Волонтеров дистанционно обучали и потом инструктировали в штабе. Перед тем как отправиться на выполнение заявок, им измеряли температуру и обеспечивали средствами индивидуальной защиты.

Участвовали в акции «Мы вместе» и семьями: в Москве волонтерами работали свыше 100 супружеских пар. Проект поддержали и более 400 организаций, среди которых были продуктовые сети, кафе, транспортные службы, сотовые операторы, производители питьевой воды и другие компании.

Организаторами акции «Мы вместе» выступили Общероссийский народный фронт, движение «Волонтеры-медики» и Ассоциация волонтерских центров.