Общество 13 января 2023, 15:08 Более 21 тысячи браков заключили в Нижегородской области в 2022 году

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Руководитель ГУ ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова во время пресс-конференции рассказала, что в 2022 году в регионе было заключено 21 374 брака. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.

Причем 13 532 союза из этого числа были оформлены впервые. Все остальные, по словам Красновой, заключались повторно.

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Среди этой цифры имеются и возрастные браки. Свои отношения оформить в ЗАГСе официально решили 96-летний мужчина и 78-летняя женщина. Также в прошлом году поженились 94-летний и 68-летняя жители.

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Краснова рассказала, что чаще всего в Нижегородской области в брак вступают в возрасте от 25 до 35 лет.