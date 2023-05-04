Общество 04 мая 2023, 02:38 Более 200 жителей Сосьвы обратились в прокуратуру за помощью после пожара Прокуратура Свердловской области контролирует соблюдение прав пострадавших в Сосьве

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Прокуратура Свердловской области организовала работу выездной мобильной приемной в поселке Сосьва, где крупный пожар унес жизни двух человек и уничтожил более 120 домов. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Сотрудники прокуратуры уже приняли более 200 жителей поселка. В частности, правоохранители контролируют выплату материальной помощи пострадавшим и дают юридические консультации по восстановлению документов.

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Кроме этого, прокуроры следят за тем, как идет восстановление сгоревших объектов коммунальной инфраструктуры.

«Также на контроле прокуратуры остаются вопросы соблюдения прав осужденных при эвакуации, этапировании и размещении в других пенитенциарных учреждениях региона», — отметил Серовский городской прокурор Свердловской области Антон Купцов.

Пожар в поселке Сосьва начался 25 апреля. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился. Общая площадь возгорания составила более девяти тысяч квадратных метров. Погибло два человека. Сгорело здание лечебно-исправительного учреждения, котельная, шесть многоквартирных и более 120 частных домов, а также нежилые постройки.