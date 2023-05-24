24 мая 2023, 17:40
Более 200 тысяч туристов посетили День оленевода в этом году
День оленевода, который прошел в 2023 году, побил рекорд посещаемости. Об этом сообщило агентство «Север-Пресс» со ссылкой на директора департамента молодежной политики ЯНАО Наиля Хайруллина.
Больше всего гостей пришло на праздничные мероприятия в Салехарде — порядка 50 тысяч человек. Следом отметились Новый Уренгой и Ноябрьск.
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Как добавило «Ямал-Медиа», всего мероприятия, которые проходили в 20 разных городах округа, посетили около 200 тысяч человек, что стало рекордом за всю историю проведения праздника.
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