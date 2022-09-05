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Более 200 тысяч россиян купили туры с кешбэком с 25 августа

Глава Ростуризма Догузова: более 200 тысяч россиян купили туры с кешбэком с 25 августа

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В новом этапе программы «Туристический кешбэк», начавшемся 25 августа, уже приняли участие более 200 тысяч россиян. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, написалоРИА «Новости».

По словам Догузовой, участникам удалось вернуть более миллиарда рублей.

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«Люди активно бронируют туры с кешбэком. У нас уже на текущий момент более 200 тысяч человек воспользовались программой. Они купили туров или проживания (ведь можно приобретать отдельно гостиницы) на 5,5 миллиарда рублей», — рассказала глава Ростуризма.

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Кешбэк предусмотрен за поездки по России, запланированные на период с 1 октября по 25 декабря и оплаченные картой «Мир». На осеннем этапе появилось несколько нововведений, главное из которых — повышенный кешбэк — до 40 тысяч рублей — на отдых в отелях и санаториях Дальнего Востока.

За поездки по другим регионам возвращается не более 20 тысяч. Также теперь программа распространяется на путешествия от трех ночей. Деньги возвращаются на карту автоматически в течение пяти дней.

На осенний этап программы выделили три миллиарда рублей. Окно продаж продлится до 10 сентября включительно, но если деньги останутся, то его продлят, отметила Догузова.

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