Более 200 тысяч нарушений правил пожарной безопасности выявили в России с начала года

Во время проверок, которые с начала года провели сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России, выявили более 200 тысяч нарушений правил безопасности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В первом квартале текущего года надзорными органами МЧС России проведено 25 тысяч плановых и 15 тысяч внеплановых выездных проверок, по результатам которых выявлено свыше 200 тыс. нарушений обязательных требований», — приводит пресс-служба слова представителя МЧС.

По словам собеседника, большая часть нарушений связана с неисправностью систем противопожарной автоматики, отсутствием первичных средств тушения пожара и плохим состоянием путей эвакуации. В пресс-службе уточнили, что инспекторы составили более 30 тысяч протоколов об административных правонарушениях.

На этой неделе в Санкт-Петербурге загорелась «Невская мануфактура». Пожар тушили пять дней. В огне погиб сотрудник МЧС. Правоохранители задержали генерального директора и его заместителя. По данным следствия, они точно знали, что согласно актам проверок МЧС по соблюдению требований пожарной безопасности, использовать помещения было опасно. Там во время проверок выявили нарушения.