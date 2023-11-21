Общество 21 ноября 2023, 11:53 Более 200 тысяч москвичей приняли участие в проекте «Город заданий» Москвичи с начала работы проекта «Город заданий» выполнили более 1,8 млн задач Сайт мэра и правительства Москвы

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Более 200 тысяч москвичей приняли участие в проекте «Город заданий». За все время работы его участники решили свыше 1,8 миллиона задач. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Сейчас проект насчитывает свыше 100 заданий. Чтобы сделать некоторые из них, достаточно иметь доступ к интернету. Например, участники отвечают на вопросы в онлайн-викторинах, проверяют приложения или обучающие сервисы.

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Часть заданий необходимо выполнить офлайн. Чтобы пройти их, нужно посетить какое-то определенное место в городе. Например, москвичи проверяют оплату по биометрии в Московском метрополитене, оценивают состояние тротуаров, плитки и водоотводов, приносят на вторичную переработку батарейки.

Кроме того, они посещают спортивные тренировки, а в зимний период помогают отслеживать обеспечение всем необходимым катков и работоспособность новогодних гирлянд.

Благодаря «Городу заданий» почти 2,5 тысячи жителей и гостей столицы ввели в привычку занятия спортом. Так, они приходили на занятия по фитнесу, тренировки по футболу, бадминтону и волейболу.

Ранее новый раздел Russpass представил главные зимние проекты столицы. Где и в какое время можно будет покататься на коньках, подскажут разделы «Катки Москвы» и «Зима в парках».