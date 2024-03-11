Общество 11 марта 2024, 08:54 Более 200 торговых объектов Московской области ограничили наценки на социально значимые продукты﻿

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Более 200 торговых объектов Московской области ограничили наценки на социально значимые продукты﻿

Это стало возможным благодаря принятию подготовленного ФАС России постановления Правительства РФ от 26.04.2023 №662*

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Нормативный правовой акт предоставляет региональным органам власти возможность в случае возникновения необходимости заключать с хозяйствующими субъектами добровольные соглашения о сдерживании цен на социально значимые продовольственные товары, в том числе на куриные яйца.

Московское областное УФАС России инициировало работу по заключению таких соглашений в регионе. Добровольные обязательства приняли на себя более 200 хозяйствующих субъектов, реализующих социально значимые продовольственные товары.

В настоящее время такие ценовые соглашения действуют в 34 регионах, а добровольные обязательства на себя приняли свыше 2200 производителей и продавцов. По мнению службы, присоединение торговых сетей и магазинов несетевой розничной торговли к таким соглашениям при условии обеспечения товара на полках магазинов позволяет стабилизировать цены на социально значимые продукты.

Справка:

*Постановление Правительства РФ от 26.04.2023 №662 «О случаях допустимости соглашений, заключаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации с хозяйствующими субъектами в целях стабилизации цен на товары, включенные в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены».

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