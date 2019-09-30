Более 200 снегоуборочных машин подготовили к зиме в Солнечногорске

Зима близко, а техника наготове. В Солнечногорске проверили тех, кто будет бороться со снегом на городских улицах буквально через пару месяцев. Более 200 машин выстроились на одной из площадей. Готовность коммунального автопарка к предстоящим снегопадам оценил телеканал «360».

Готовность к непогоде номер один. Как подтверждение — целый парад коммунальной техники. Это своего рода тяжелая артиллерия для встречи зимы во всеоружии. Машины здесь самые разные: плотными рядами стоят сразу 200 единиц.

Совсем скоро этот трактор выйдет на настоящую тропу борьбы со снегом. Машинисту такой машины предстоит не только справиться с сугробами, но и ликвидировать гололедицу.

Спереди — ковш для уборки снега. Сзади — специальная воронка, через которую рассыпают средство от гололеда. Эта модель здесь представлена в наибольшем количестве. Да и в России она одна из самых популярных для уборки дорог. Все показанные машины — костяк программы по очистке округа от снега и грязи. Но истинное лицо парада — сотни коммунальщиков.

«С детства тянуло к технике большой. И так вот посвятил этому все свое время. Работаю, как говорится, на благо людям. Убираем город и все-все остальное, чтоб было всем хорошо и прекрасно», — сказал Сергей Манжуков, водитель.

В этом, говорит Сергей, есть своя романтика. За рулем коммунальной техники он уже свыше 15 лет. Пришел в сферу сразу после армии. А вот Николай здесь — горячая кровь. Ему всего 20. Впереди у юноши еще диплом о высшем техническом образовании, но о своей работе он с энтузиазмом рассказывает уже сейчас.

«То, что от камазистов пахнет солярой, это давно уже миф. Я работаю и чувствую себя как в своем личном офисе. У меня оборудован КАМАЗ печкой, тут даже есть самодельный кондиционер», — сказал Николай, водитель.

А оценить готовность машин к заморозкам и лично пообщаться с работниками прибыл глава городского округа Владимир Слепцов. Он осмотрел каждый образец техники. Ее в этом году больше, чем в предыдущем.

«Глава дал ряд ценных указаний, которые мы должны взять за основу при готовности. Должны провести репетицию уборки, разработать схему уборки округа. Дал указания, на что следует особый акцент обратить», — сказал Виктор Воробьев, заместитель главы г. о. Солнечногорск.

Теперь к 15 октября специалисты учтут все замечания и наладят взаимодействие со спутниковой системой ГЛОНАСС. Это позволит на максимальном уровне обеспечить безопасность на дорогах.