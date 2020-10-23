Более 200 случаев внебольничной пневмонии выявили в Башкирии

Всего в Башкирии 179 пациента лечатся от коронавируса. 11 из них находятся в тяжелом состоянии, трое — подключены к ИВЛ. Выписались из медицинских учреждений 227 человек.

Ранее житель Уфы Салават Асхатов случайно узнал, что «забеременел». С диагнозом «пансинусит» он попал в городскую больницу № 21. Открыв карту, мужчина обнаружил, что он беременная женщина.