Более 200 объектов исключили из перечня облагаемой налогом недвижимости в Москве

Руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов рассказал, что 220 объектов недвижимости, которые облагались налогом, были исключены из общего перечня. Об этом написал сайт «Русская планета».

Теперь все исключенные объекты будут уплачивать налог на имущество организаций в 2021 году от среднегодовой стоимости.

«Правительством Москвы в рамках гибкой налоговой политики выстроена система, позволяющая оперативно реагировать на изменения в характеристиках объектов недвижимости и запросы их владельцев за счет внесения соответствующих изменений в Перечень торгово-офисной недвижимости, тем самым обеспечивая справедливый уровень налоговой нагрузки», — добавил Пуртов.

Более подробно узнать о правилах исключения объектов из перечня можно на официальном сайте mos.ru.