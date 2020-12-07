Более 200 новых дорожных камер установят в Петербурге в 2021 году
В следующем году на дорогах Санкт-Петербурга появятся 200 цифровых комплексов, которые будут фиксировать превышение скорости. Еще 40 будут контролировать движение на перекрестах, передают «Невские новости».
По данным издания, сейчас в Петербурге за дорожным движением следят свыше 270 разнообразных систем фотовидеофиксации. Отмечается, что больше всего камер находится в центральном секторе. В этом году в Северной столице запустили около 27 мобильных парконов, которые ищут автомобилистов, нарушающих правила стоянки или остановки.