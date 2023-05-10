Общество 10 мая 2023, 09:24 Более 200 млн рублей выделили в Москве на тестирование инноваций Власти Москвы выделили компаниям более 200 млн рублей на тестирование инноваций РИА «Новости»

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В Москве компаниям выделили свыше 200 миллионов рублей на пилотное тестирование инновационных решений. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«Средства <…> позволяют компаниям компенсировать расходы на логистику, <…> техническое обслуживание, расходные материалы, страхование, сертификацию, оплату труда и другие затраты», — уточнил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

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По его словам, в 2022 году программой поддержки воспользовались 100 столичных компаний. Ее в столице запустили в 2019 году. Размер выплат на одно испытание — около двух миллионов рублей. За четыре года удалось внедрить более 160 технологий и разработок.

В конце апреля предприниматели Москвы выбрали топ-5 популярных программ поддержки инноваций. В списке лидировала «Академия стартапов».