Более 200 млн руб власти выделили на сельскохозяйственные территории в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что на реализацию проектов благоустройства в сельской местности в регионе было выделено 220 миллионов рублей. Деньги реализуются в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», написал сайт Infox.

По словам чиновника, на эти деньги будут отремонтированы дороги, проложены тротуары, организовано уличное освещение, разбиты скверы и парки, созданы детские площадки. Кроме того, параллельно реализуются вопросы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Вам решать!».

Никитин отметил, что всего на комплексное развитие территорий Нижегородской области в этом году было выделено 1,3 миллиарда рублей, почти 850 миллионов из них регион получил из федерального бюджета.

Помимо благоустройства территорий, по госпрограмме будет профинансирована газификация, а также возведение социальных и культурных объектов.