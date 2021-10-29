Более 200 медицинских объектов построят в Пензенской области

В деревнях, селах и поселках Пензенской области к 2025 году построят более 200 новых медицинских объектов. Деньги на строительство будут выделены по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения в Пензенской области на 2021–2025 годы», написал сайт «Пенза-Пресс».

В региональном минздраве рассказали, что в селе Пионер Кузнецкого района вместо старой врачебной амбулатории появится модульное здание нового медицинского объекта. На его возведение регион выделил более шести миллионов рублей.

«Новая врачебная амбулатория будет соответствовать всем современным требованиям и санитарным нормам. Полезная площадь модульного здания амбулатории составляет 108 квадратных метров. Здесь будут обустроены просторные кабинеты приема, процедурный и прививочный кабинеты, холл для посетителей, санитарно-бытовые комнаты», — говорится в сообщении ведомства.

После получения лицензии амбулатория начнет принимать первых пациентов. Также по программе модернизации в этом году заработают амбулатории в селах Верхозим и Ясная Поляна.