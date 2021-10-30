Более 200 машин развернули за день на блокпостах в Севастополе

Проверяющие развернули за день 207 машин на блокпостах в Севастополе. Причиной стало отсутствие у пассажиров QR-кодов и сертификатов о вакцинации, заявили в пресс-службе правительства города.

«За первый день на пунктах контроля не пропустили 207 машин, так как пассажиры не имели необходимых документов: сертификата (медицинской справки) или QR-кода о вакцинации, сертификата (медицинской справки) или QR-кода о перенесенном заболевании», — сообщили в пресс-службе.

Еще 10 приезжих развернули на железнодорожном вокзале. Пассажирам пришлось за свой счет покупать билеты и возвращаться обратно. По словам замдиректора департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского, в целом в течение дня наблюдался незначительный транспортный поток.

«Благодарим граждан за сознательность и за то, что услышали наш призыв ограничить свое перемещение, стараясь не совершать поездки без крайней необходимости», — обратился он к местным жителям.

Блокпосты будут работать на всех въездах в Севастополь до завершения нерабочих дней. Этот период объявлен до 7 ноября. Всего по периметру города развернуло восемь контрольных пунктов.