Более 200 литров крови сдали пензенские доноры в рамках марафона

Пензенская область в рамках празднования Дня донора присоединилась к марафону, проходившему с 10 по 17 июня. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

В области в течение недели проходила акция «Спасибо донор!», в которой участвовали представители юного поколения. Они приходили в центр крови, поздравляли докторов и дарили им открытки.

Члены движения «Волонтеры-медики» провели встречу с заведующим отделением Федерального сердечно-сосудистого центра Алексеем Черногривовым и главврачом центра крови Татьяной Крыловой. По данным информагентства, региональная служба крови в рамках марафона заготовила свыше 200 литров гемокомпонентов.