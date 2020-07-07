Более 200 летних кафе начнут работать в Санкт-Петербурге

Пресс-службу Комитета имущественных отношений уточнила, что заявок было гораздо больше. В ведомстве напомнили о необходимости верного оформления всех документов для получения разрешения.

«Среди частых ошибок — отсутствие QR-кода от СПб ГБУ „Центр развития и поддержки предпринимательства“, неподписанное заявление, доверенность, не дающая полномочий на подачу данной заявки», — рассказали в пресс-службе.