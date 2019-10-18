Более 200 финансовых пирамид выявили в России

Центробанк с начала 2019 года выявил 240 финансовых пирамид в России, большинство из которых функционировали в виде онлайн-платформ.

Как рассказал ТАСС директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях, некоторые из пирамид еще не успели начать свою деятельность. Их работу пресекли еще на стадии рекламной подготовки к запуску.

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«Всего за три квартала 2019 года регулятор выявил 240 организаций с признаками финансовых пирамид. Из них 90 организаций существовали в виде интернет-проектов», — заявил Лях.

Он добавил, что 71 организация функционировала в форме ООО, 28 — незаконно использовали статус микрофинансовых институтов, 15 — потребительских кооперативов, 36 — действовали в иных формах.

Руководитель департамента подчеркнул, что обезвреживать мошенников помогают простые люди, которые стали чаще сообщать Банку России о появляющихся финансовых пирамидах. Они раньше регулятора могут выявить преступные схемы на начальном этапе.

По словам собеседника агентства, в последнее время все меньше россиян попадают в расставленную финансовыми мошенниками паутину. Люди стали внимательнее.