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    20 июня 2021, 07:45

    Более 200 домов подтопило в Забайкалье из-за сильных дождей

    Анастасия Калинина

    Мощные дожди, которые прошли в Забайкалье, ухудшили ситуацию в 19 населенных пунктах. В результате оказались подтопленными 284 жилых дома и 486 приусадебных участков. Информация об этом появилась на сайте краевого управления МЧС.

    Более 200 домов подтопило в Забайкалье из-за сильных дождей

    Помимо этого, разрушены восемь деревянных мостов, частично подтоплены 10 участков автодорог.

    «В результате выпадения обильных осадков до 80 миллиметров на территории восьми муниципальных районов Забайкальского края, в 19 населенных пунктах, подтоплено 284 жилых дома и 486 приусадебных участков». — говорится в сообщении.

    Сейчас в регионе развернуты четыре пункта временного размещения, в них размещены 222 человека, в том числе 71 ребенок. Борт Ми-8 МЧС, прибывший из Улан-Удэ, проводит мониторинг обстановки. Также ожидается прибытие борта Ми-8 из Хабаровска с 12 специалистами и одним плавсредством для доставки гуманитарной помощи и эвакуации населения.

    В пятницу, 18 июня, в восьми районах в Забайкалье ввели режим ЧС из-за паводков. Многие населенные пункты отрезаны из-за размыва дорог и мостов, уточнило ИА «Национальная служба новостей».