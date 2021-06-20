Более 200 домов подтопило в Забайкалье из-за сильных дождей

Мощные дожди, которые прошли в Забайкалье, ухудшили ситуацию в 19 населенных пунктах. В результате оказались подтопленными 284 жилых дома и 486 приусадебных участков. Информация об этом появилась на сайте краевого управления МЧС.

Помимо этого, разрушены восемь деревянных мостов, частично подтоплены 10 участков автодорог.

«В результате выпадения обильных осадков до 80 миллиметров на территории восьми муниципальных районов Забайкальского края, в 19 населенных пунктах, подтоплено 284 жилых дома и 486 приусадебных участков». — говорится в сообщении.

Сейчас в регионе развернуты четыре пункта временного размещения, в них размещены 222 человека, в том числе 71 ребенок. Борт Ми-8 МЧС, прибывший из Улан-Удэ, проводит мониторинг обстановки. Также ожидается прибытие борта Ми-8 из Хабаровска с 12 специалистами и одним плавсредством для доставки гуманитарной помощи и эвакуации населения.

В пятницу, 18 июня, в восьми районах в Забайкалье ввели режим ЧС из-за паводков. Многие населенные пункты отрезаны из-за размыва дорог и мостов, уточнило ИА «Национальная служба новостей».