Общество 14 февраля 2024, 15:08 Более 200 документов ученых изучили московские школьники в проекте Главархива Ракова: школьники Москвы изучили более 200 документов ученых в архивном проекте Freepik

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Столичные школьники и учащиеся колледжей в проекте «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» просмотрели более 200 материалов, связанных со студентами и преподавателями Императорского Московского университета. Об этом рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, участники узнали историю города при помощи биографий известных людей. Кроме того, они попробовали себя в роли исследователей. Таким образом, ребята узнали исторические факты того времени и презентовали свои результаты друг другу и специалистам Главархива.

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«Итогом каждого потока становится включение в реестр уникальных документов Москвы части материалов, с которыми работали школьники. Сейчас в эти документы вошли студенческие дела Александра Ферсмана, Георгия Габричевского, Николая Жуковского, Сергея Вавилова и Сергея Обручева. Всего за три потока школьники изучили более 700 документов российских ученых и деятелей культуры», — добавила вице-мэр.

В третьем потоке учащиеся посмотрели личные студенческие дела известных ученых. Так, ребята смогли почерпнуть информацию из документов родоначальника научной школы в агрономической химии Дмитрия Прянишникова, химика-органика Александра Несмеянова, физика-теоретика Игоря Тамма.

Кроме того, в руках молодежи побывали и личные дела одного из родоначальников современной аэромеханики и аэродинамики Сергея Чаплыгина, создателя отечественной биологической океанологии Льва Зенкевича, физика-теоретика и философа Николая Умова.

Также для москвичей стал доступен сервис «Поиск по архивам». Им воспользовались более 20 миллионов раз.