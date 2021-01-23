facebook_pixel
    23 января 2021, 17:16

    Более 200 человек получили прививки от коронавируса в мобильной поликлинике Домодедова

    Дарья Морозова

    Более 200 человек привились от коронавируса в первый день работы мобильной поликлиники в Домодедове. Об этом Минздрав Подмосковья написал в Instagram.
    Более 200 человек получили прививки от коронавируса в мобильной поликлинике Домодедова

    Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал, что там работают сотрудники учреждения и специально оборудованы кабинеты. Большинство посетителей — люди старше 60 лет. Также некоторые приходят на вакцинацию всей семьей.

    «Могу сказать точно, что такая альтернатива является безопасной и удобной для жителей округа», — уверен Осипов.

    В субботу вакцинация проходила в парке «Елочки», с 10:00 до 14:00. В это же время в воскресенье за прививкой можно прийти на площадь 30-летия Победы. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС.

    Сейчас в Московской области нет ограничений для жителей, которые могут вакцинироваться от коронавируса. Получить прививку может каждый желающий старше 18 лет, кто еще не переболел COVID-19 и у кого нет медицинских противопоказаний. Узнать подробнее о вакцинации в регионе можно в материале «360».