Более 200 человек получили прививки от коронавируса в мобильной поликлинике Домодедова

Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал, что там работают сотрудники учреждения и специально оборудованы кабинеты. Большинство посетителей — люди старше 60 лет. Также некоторые приходят на вакцинацию всей семьей.

«Могу сказать точно, что такая альтернатива является безопасной и удобной для жителей округа», — уверен Осипов.

В субботу вакцинация проходила в парке «Елочки», с 10:00 до 14:00. В это же время в воскресенье за прививкой можно прийти на площадь 30-летия Победы. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС.

Сейчас в Московской области нет ограничений для жителей, которые могут вакцинироваться от коронавируса. Получить прививку может каждый желающий старше 18 лет, кто еще не переболел COVID-19 и у кого нет медицинских противопоказаний. Узнать подробнее о вакцинации в регионе можно в материале «360».