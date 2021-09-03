За пять лет Объединенная группировка войск провела на Северном Кавказе более четырех тысяч спецопераций. В ходе них удалось уничтожить 250 боевиков и почти 30 баз их подготовки. Об этом сообщила Росгвардия.

«С 2016 по 2021 года Объединенной группировкой войск (сил) на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации проведено свыше четырех тысяч специальных операций, в ходе которых ликвидировано 250 боевиков», — сказано в сообщении, которое процитировал «Интерфакс».

В Росгвардии уточнили, что удалось обнаружить и уничтожить 29 баз подготовки незаконных вооруженных формирований, 517 схронов и 193 стоянки боевиков.

Ведомство активно обменивается опытом с антитеррористическими подразделениями других стран, в частности с ОАЭ, Китаем, Белоруссией и Казахстаном.

«Совместно с взаимодействующими органами регулярно проводятся учения антитеррористической направленности, отрабатывается применение подразделений и воинских частей при угрозе террористических актов в охраняемых ЗАТО и на важных государственных объектах», — добавили в Росгвардии.

Ведомство 3 сентября — в День солидарности в борьбе с терроризмом — проводит Всероссийскую акцию «Вместе против террора».

Росгвардия вместе с органами местного управления, общественными объединениями организует для детей и молодежи мемориальные и учебно-методические мероприятия, которые посвящены памяти жертв террористических актов и воинов правопорядка, которые погибли при выполнении служебного долга.