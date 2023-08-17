17 августа 2023, 19:33
Более 20 врачей помогли жительнице Петербурга родить тройню
Более 20 врачей родильного дома № 17 в Невском районе Санкт-Петербурга помогали местной жительнице родить тройню. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
По словам главврача Антона Михайлова, подобные случаи бывают крайне редко, поэтому требуют особого внимания медиков. Так, на каждого новорожденного в родзале было по три человека — врач реаниматолог, неонатолог и неонатальная сестра.
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Отмечается, что два брата близнеца и девочка родились здоровые, каждый весом около трех килограммов.
Санкт-Петербург
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