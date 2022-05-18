Более 20 университетов России стали партнерами вузов Донбасса

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков подписал приказ о взаимодействии между университетами России и вузами Донбасса. Выпускники смогут получить двойной диплом. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства.

Партнерами станут 23 российских вуза и 22 вуза ЛДНР. Они будут вместе организовывать учебный процесс, вести научно-исследовательскую работу и воплощать инфраструктурные проекты, а также наладить студенческий обмен.

«Важно, чтобы в сложный период у наших коллег из ДНР и ЛНР была возможность опереться на дружеское плечо. Теперь у высших учебных заведений Донбасса есть российские университеты-партнеры», — заметил Валерий Фальков.

Получение двойных дипломов студентами вузов станет возможно благодаря участию университетов ДНР и ЛНР в соответствующей программе, которую разработало Минобрнауки России.

Ранее стало известно, что в список кураторов для вузов ЛНДР вошли девять российских университетов. В частности, партнерами станут Санкт-Петербургский горный университет и Донецкий национальный технический университет, Российский экономический университет имени Плеханова и Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского.