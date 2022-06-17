Более 20 уголовных дел за проституцию завели с начала года в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга борется с проституцией в городе. «Невские новости» рассказали, сколько дел уже успели завести в этом году, со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

Всего с начала года полиция 327 раз привлекала к административной ответственности самих проституток, в 12 случаях аналогичную ответственность понесли те, кто получал доход от занятия проституцией другими людьми.

Кроме того, по статье «Организация занятия проституцией» завели 21 уголовное дело. По этой статье обвиняемым грозит до пяти лет тюрьмы. Дела заводят на тех, кто, например, занимается организацией притонов.