Более 20 тысяч жителей Петербурга прошли полный цикл вакцинации от ковида за сутки

В пресс-службе Смольного рассказали, что за последние сутки 20 039 жителей Петербурга прошли полный цикл вакцинации от коронавируса. Всего в Северной столице вакцину получили более одного миллиона человек. Об этом написали «Невские новости».

По данным ведомства, в среду, 11 августа, 7359 петербуржцев поставили первый компонент вакцины. Для тех, кто пока не решился на прививку, напомнили, что в городе работают 159 специализированных пунктов. Сейчас в распоряжении Санкт-Петербурга находится 306 324 комплекта доз.