Более 20 тысяч жителей Донбасса пересекли границу с Россией за сутки

За сутки пункты пропуска на границе с Россией пересекли более 20 тысяч жителей ДНР и ЛНР. Об это сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ РФ по Ростовской области.

«За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 20 000 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса», — сказано в сообщении, которое процитировал «Интерфакс».

По информации на утро 22 февраля, в 118 пунктах временного размещения в Ростовской области расположились свыше семи тысяч беженцев, 3200 из них — дети. По состоянию на 08:00, более 11 тысяч человек, в частности 4888 детей, отправились 14 железнодорожными составами в 11 других российских регионов.

Выплаты в размере 10 тысяч рублей уже получили 2070 граждан. Прием заявлений от людей, отправленных в другие субъекты РФ, начнется 22 февраля. Кроме того, граждане, разместившиеся у родных, тоже стали отправлять заявления.

Эвакуация жителей Донбасса в Россию началась 18 февраля. Причиной стало обострение ситуации в регионе. Руководство ЛНР и ДНР сообщило об обстрелах со стороны украинских силовиков. Первыми беженцев приняла Ростовская область. Утром 22 февраля жители народных республик также приехали в Московскую область.