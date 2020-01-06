    06 января 2020, 12:31

    Более 20 тысяч сайтов с данными о наркотиках заблокировали в России в 2019 году

    Анатолий Минкин

    Почти 21 тысячу сайтов, где распространялась информация о наркотиках, заблокировали с января по ноябрь прошлого года в России. Решение об ограничении доступа к интернет-ресурсам принимали после экспертизы Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
    Более 20 тысяч сайтов с данными о наркотиках заблокировали в России в 2019 году

    Всего специалисты антинаркотического главка рассмотрели более 37 тысяч электронных обращений по поводу сайтов, где в открытом доступе имелась запрещенная информация о наркотиках.

    В итоге специалисты вынесли 21 тысячу решений об ограничении доступа к этим ресурсам. Среди них семь тысяч пришлось на интернет-магазины, которые занимались продажей запрещенных препаратов.

    Кроме того выяснилось, что значительное количество сайтов зарегистрированы за границей и размещались на хостингах иностранных компаний.

    В ближайшее время министерство представит законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Нарушителям грозит тюремный срок до двух лет. В данный момент за распространение информации о наркотиках в Сети предусмотрена исключительно административная ответственность.