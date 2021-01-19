Более 20 тысяч рублей заплатит петербурженка, чья такса загрызла собаку соседки

По данным издания, в октябре прошлого года около одного из домов на проспекте Энтуазиастов такса ответчицы покусала собаку истицы. На требование убрать агрессивное животное женщина услышала от ее хозяйки одни лишь оскорбления, после чего получила несколько ударов по голове и спине. Собака после нападения таксы умерла. Суд обязал ответчицу выплатить более 20 тысяч рублей в качестве компенсации.