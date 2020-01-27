Более 20 тысяч книг появится в библиотеках Москвы

Издания войдут в специальный каталог «100 лучших новых книг для детей и подростков» всех детских библиотек и библиотек семейного типа Департамента культуры Москвы.

Посетители библиотек смогут найти литературу разных жанров. Например, художественные произведения, научно-познавательную литературу и графические романы. Ребята дошкольного возраста также смогут найти свою литературу среди новинок.