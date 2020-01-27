Более 20 тысяч книг появится в библиотеках Москвы
В московских библиотеках появятся произведения российских и зарубежных авторов. Некоторые писатели были победителями и номинантами литературных премий и конкурсов. Читатели смогут получить новые книги 28 января. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт мэра столицы.
Издания войдут в специальный каталог «100 лучших новых книг для детей и подростков» всех детских библиотек и библиотек семейного типа Департамента культуры Москвы.
Посетители библиотек смогут найти литературу разных жанров. Например, художественные произведения, научно-познавательную литературу и графические романы. Ребята дошкольного возраста также смогут найти свою литературу среди новинок.