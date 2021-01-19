Более 20 тысяч доз вакцины «Спутник V» получил Хабаровский край

Уточняется, что это самая крупная партия препарата, направленная в регион с начала массовой вакцинации. Сейчас прививки делают в одном консультативно-диагностическом центре.

Перед процедурой необходимо заполнить анкету и пройти небольшое обследование. Врач проверяет температуру, давление и уровень кислорода в крови.

Часть вакцин отправят в больницы, чтобы врачи и пациенты получили прививки вне очереди.