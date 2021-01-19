Более 20 тысяч доз вакцины «Спутник V» получил Хабаровский край
Хабаровский край получил 21 тысячу доз вакцины «Спутник V». Об этом сообщил телеканал ОТР.
Уточняется, что это самая крупная партия препарата, направленная в регион с начала массовой вакцинации. Сейчас прививки делают в одном консультативно-диагностическом центре.
Перед процедурой необходимо заполнить анкету и пройти небольшое обследование. Врач проверяет температуру, давление и уровень кислорода в крови.
Часть вакцин отправят в больницы, чтобы врачи и пациенты получили прививки вне очереди.