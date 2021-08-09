Более 20 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» привезли в Петербург
В Санкт-Петербург завезли 24 тысяч доз вакцины «Спутник лайт». Сейчас в городе работают около 150 прививочных пунктов. Об этом рассказал «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
По словам губернатора Северной столицы Александра Беглова, вакцина в город поступает регулярно.
«Темпы вакцинации в городе необходимо наращивать, чтобы быстрее достичь коллективного иммунитета», — сказал он.
Отмечается, что уже более одного миллиона горожан полностью завершили цикл вакцинации.