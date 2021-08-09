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    09 августа 2021, 10:28

    Более 20 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» привезли в Петербург

    Оксана Лавнюженко

    В Санкт-Петербург завезли 24 тысяч доз вакцины «Спутник лайт». Сейчас в городе работают около 150 прививочных пунктов. Об этом рассказал «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

    По словам губернатора Северной столицы Александра Беглова, вакцина в город поступает регулярно.

    «Темпы вакцинации в городе необходимо наращивать, чтобы быстрее достичь коллективного иммунитета», — сказал он.

    Отмечается, что уже более одного миллиона горожан полностью завершили цикл вакцинации.