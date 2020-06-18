Более 20 тысяч человек вылечились в Подмосковье от коронавируса

В Московской области коронавирус победили еще 1036 человек. С начала эпидемии подмосковные врачи вылечили от инфекции более 20,3 тысячи пациентов.

Региональные медики за сутки выписали 1036 человек, у которых ранее подтвердили COVID-19. Их лечение завершено. Людей выписали после того, как их тест на COVID-19 оказался отрицательным.

«Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 20 355 заболевших», — уточнил оперштаб Московской области.

По последним данным, в регионе выявили более 51 тысячи коронавирусных больных. Из них скончались 728 человек с COVID-19.

В Москве за сутки поправились более двух тысяч тех, кому диагностировали коронавирус. Всего в столице выздоровели свыше 130 тысяч горожан, у которых обнаружили SARS-CoV-2.

Подмосковье постепенно выходит из ограничений, которые ввели в регионе для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Жителям области можно заниматься спортом на улице и гулять, возобновили работу многие предприятия, в том числе и работающие в сфере услуг. В общественных местах и на транспорте по-прежнему введен масочный режим.