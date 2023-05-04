Общество 04 мая 2023, 19:49 Более 20 туристов оказались заблокированными в горах Дагестана из-за снегопада Более 20 туристов оказались заблокированными из-за снега на Харибском перевале в Дагестане РИА «Новости»

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Власти Гумбетовского района Дагестана закрыли Харибский перевал из-за снегопада, рассказал ТАСС глава пресс-службы муниципалитета Гамзат Изудинов. По его словам, заложниками непогоды оказались более 20 туристов со всех уголков страны.

«В настоящее время Харибский перевал из-за снегопада закрыт. В снежном плену оказались более 20 туристов из разных регионов страны», — отметил Изудинов.

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Он добавил, что с туристами все в порядке, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Сейчас они находятся в селе Артлух Казбековского района, их приняли у себя местные жители. Специалисты при помощи техники освобождают дорогу от сугробов.

Агентство напомнило, что вершина Харибского перевала находится на уровне более 2,5 тысячи метров над уровнем моря. Гора находится на стыке двух районов республики — Гумбетовского и Казбековского.

Несмотря на предупреждения синоптиков о надвигающейся плохой погоде, в марте на лед Байкала вышли несколько туристов. Ночью на озеро обрушилась метель, и людям потребовалась помощь. Сотрудники МЧС вывели на берег 14 автовладельцев и туристов.