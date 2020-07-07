Более 20 торговых точек установят на набережной Уфы

На набережной разместят 16 павильонов общественного питания. Там планируют продавать народные блюда, мороженое и прохладительные напитки. Помимо этого, обустроят магазины с продовольственными и непродовольственными товарами.

Поучаствовать в конкурсе на место предприниматели могут до 30 июля. Самая дешевая точка обойдется в 217,9 тысячи рублей, наиболее дорогая — в 22,3 миллиона рублей.

Результаты конкурса объявят 10 августа. Срок аренды составляет семь лет.