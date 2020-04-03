    03 апреля 2020, 09:59

    Более 20 тюменских компаний не соблюдают карантин

    Анастасия Кременчугская

    В Тюмени на нарушении карантина поймали более 20 компаний. Они проигнорировали постановления правительства и продолжают работу. Закрыться фирмы должны были с 28 марта. Об этом написало ИА Ura.ru.

    Первые нарушения были зафиксированы в первый день карантина.

    Сотрудница тюменской парикмахерской рассказала, что 28 марта к ним пришел участковый с проверкой. Увидел, что работа идет в обычном режиме и сказал, что будет выписан штраф. В первый раз он небольшой, а если фирма продолжит работать, их закроют три месяца.

    На 2 апреля выявлено более 20 случаев работы во время карантина. Помимо Тюмени режим нарушают в Югре и Краснодарском крае, по данным Роспотребнадзора.