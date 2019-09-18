Более 20 свидетельств о соципотеке вручили воспитателям и учителям в Красногорске

В Доме правительства Московской области вручили 21 свидетельство по программе «Социальная ипотека» педагогам, воспитателям и молодым учителям. Программа соципотеки появилась по инициативе губернатора Подмосковья в 2016 году. С начала ее реализации возможностью воспользовались 1454 специалиста.

«Мы выполнили план по выдаче соципотеки нашим педагогам — сертификаты в этом году получили все заявленные 90 специалистов. Всего за три года существования программы сертификаты получили более 200 педагогических работников. Поздравляю всех специалистов с таким важным событием, желаю скорейшего новоселья», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области — министр образования МО Ольга Забралова.

Источник фото: телеканал «360»

Правительство Подмосковья предоставляет субсидию на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного жилищного кредита и компенсацию суммы основного долга. Участник программы выплачивает только проценты по кредиту.

«Программа позволяет нашим специалистам не переживать о том, как и где приобрести жилье. Они могут спокойно работать, заниматься любимым делом. В 2016 году мы вручали 50 свидетельств педагогам, в 2019 — 90, в следующем году планируем вручить 110. Надеюсь, новая квартира, приобретенная в Подмосковье, будет для них любимым домом, куда они будут спешить», — сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Источник фото: телеканал «360»

Свидетельства получили 8 специалистов из Химок, два из Дмитровского округа, еще двое из Дубны, а также специалисты из Одинцова, Дзержинского, Ивантеевки, Долгопрудного, Наро-Фоминска, Подольска, Домодедова, Балашихи и Щелкова.

«О программе узнала в прошлом году, но решилась подать документы на участие только в этом. Уже начали искать жилье, главный критерий — поближе к работе, В Подмосковье с семьей переехали еще в 2014 году, нам хотелось больших перспектив, самореализации. Теперь мы понимаем, что сделали правильный выбор», — поделилась учительница русского языка Одинцовской школы № 16 Юлия Белоусова.

Напомним, помимо педагогов, в программе участвуют молодые ученые и уникальные специалисты, тренеры и врачи. В сентябре сертификат получат еще 100 ученых и 40 врачей.